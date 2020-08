Francia-Germania: Macron riceve oggi Merkel a Fort Bregancon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà ricevuto oggi dal presidente francese Emmanuel Macron a Fort Bregancon, la residenza estiva del capo dello Stato situata nei pressi di Tolone. Non mancano i temi da discutere fra i due leader, fra la crisi del coronavirus, il piano di ripresa europeo, la crisi in Bielorussia, la duplice esplosione che ha devastato Beirut, il golpe militare in Mali, le tensioni con la Turchia nel Mediterraneo, l'instabilità in Libia e le tematiche ambientali. In questo contesto, Macron e Merkel tenteranno di riaffermare la solidità dell’asse franco-tedesco e garantire che non vi siano grandi divergenze su questi temi tra i due paesi. Dopo Theresa May, allora premier britannica, invitata nel 2018 a Fort Bregancon per discutere di Brexit; e dopo il presidente, Vladimir Putin, ricevuto lo scorso anno per tentare di riallacciare i rapporti fra la Russia e l’Europa; oggi tocca ad Angela Merkel che viene invitata nella residenza estiva del presidente francese per la prima volta in 15 anni ininterrotti alla guida della cancelleria tedesca. L'ultima visita di un leader tedesco risale al 1995, quando il presidente Francois Mitterrand invitò l’allora cancelliere Helmut Kohl. “Una visita a Fort Bregancon è un appuntamento eccezionale. Ce n'è una all'anno. È un modo per il presidente di mostrare la forza, il vigore e la qualità della relazione franco-tedesca”, spiega una fonte dell'entourage di Emmanuel Macron citata da “Le Figaro”. (Frp)