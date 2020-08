Corea del Nord: comitato centrale ammette che “l’economia non è migliorata” e convoca congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La sesta riunione plenaria del settimo comitato centrale del Partito del lavoro di Corea, tenutasi ieri, ha deciso di convocare per gennaio l'ottavo congresso "per definire una corretta linea di lotta e azioni strategiche e tattiche sulla base delle nuove esigenze della rivoluzione in corso e della situazione". Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Korean Central News Agency" ("Kcna"). L'ottavo congresso avrà come ordine del giorno la revisione del lavoro del comitato centrale e della commissione centrale di valutazione, la revisione dell regolamento e l'elezione dell'organo di vertice del comitato centrale. Secondo quanto riferito dall'agenzia, la riunione di ieri ha esaminato il lavoro degli ultimi cinque anni sulla base delle indicazioni del congresso precedente concludendo che "la dignità e la posizione dello Stato sono state notevolmente innalzate" e che l'unità del Partito e del popolo è stata consolidata ma che "l'economia non è migliorata di fronte alle gravi situazioni interne ed esterne e alle molteplici sfide inaspettate". "Il conseguimento pianificato degli obiettivi per il miglioramento dell'economia nazionale è stato gravemente ritardato e il tenore di vita delle persone non è stato migliorato notevolmente", si legge. Al congresso parteciperanno delegati con diritto di voto e di parola: ne verrà nominato uno ogni 1.300 membri.