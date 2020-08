Corea del Nord: comitato centrale ammette che “l’economia non è migliorata” e convoca congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto, evidenzia l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha riconosciuto il fallimento del suo piano quinquennale di sviluppo, un’ammissione rara per il regime del paese. La tempistica del prossimo congresso, inoltre, fa pensare, come ipotizza il ricercatore Hong Min del Korea Institute for National Unification, che Pyongyang possa annunciare una nuova linea politica riguardo al rapporto con gli Stati Uniti, dopo lo stallo del negoziato sul nucleare, in base al risultato delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. L’attuale piano di sviluppo è stato adottato nel maggio del 2016 e la sua attuazione dovrebbe essere completata entro quest’anno, anche in vista della celebrazione, il 10 ottobre, del 75mo anniversario del partito. Tuttavia, il conseguimento degli obiettivi è improbabile a causa delle sanzioni internazionali, della pandemia di coronavirus e di altri fattori. (segue) (Git)