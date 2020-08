Corea del Nord: comitato centrale ammette che “l’economia non è migliorata” e convoca congresso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima riunione plenaria si era tenuta a dicembre, con Kim che aveva minacciato di rivelare “una nuova arma strategica”. Quella di ieri è stata convocata dal presidium dell’ufficio politico del comitato centrale per “discutere e decidere una questione di importanza cruciale nello sviluppo della rivoluzione coreana e nell’aumento dell’efficienza combattiva del partito”. Il presidium, che conta dai tre ai cinque membri, è il vertice del partito e decide quando il Politburo, organo decisionale più ampio, non è in sessione. In teoria il presidium deve riferire all’ufficio politico, che a sua volta deve riferire al comitato centrale, ma in pratica è l’organo più potente della Corea del Nord. I membri attuali sono il leader Kim Jong-un e Choe Ryong-hae, Pak Pong-ju, Kim Tok-hun e Ri Pyong-chol, gli ultimi due dal 13 agosto. (segue) (Git)