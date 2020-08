Moldova-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu in visita ufficiale il 26 e 27 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, è atteso in visita di lavoro il 26 e 27 agosto in Moldova. Lo ha riferito il dicastero degli Esteri moldavo, secondo cui il capo della diplomazia parteciperà all’inaugurazione di un consolato turco a Comrat. "Il ministro Oleg Tsulya ha discusso con l'ambasciatore turco a Chisinau, Gurol Sekmensuer, i dettagli della visita del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in Moldova programmata per il 26 e 27 agosto", si legge nella nota del ministero degli Esteri di Chisinau. Il presidente della Moldova Igor Dodon aveva annunciato in precedenza che la visita di Cavusoglu a Chisinau si sarebbe potuta svolgere alla fine della prossima settimana. Le parti hanno inoltre convenuto che, nel quadro della visita del diplomatico turco, si svolgerà la prima riunione del gruppo congiunto di pianificazione strategica, copresieduto dai ministri degli Esteri di Turchia e Moldova. (Moc)