Sicurezza: Russia, Fsb sventa rapimento comandante milizia del Donbass da parte dei servizi ucraini

- Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha sventato il rapimento del comandante di una milizia del Donbass da parte del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu). "Nel corso di un'operazione speciale, l'Fsb ha scoperto e sventato un'operazione illegale dei servizi speciali ucraini, che mirava a rapire un cittadino russo, il comandante di una milizia del Donbass che era attivamente impegnato in operazioni di combattimento contro le forze armate ucraine”, ha riferito l’Fsb in una nota, specificando che il rapimento sarebbe dovuto avvenire in territorio russo. Secondo l'Fsb, i cittadini ucraini Andriy Baidala e Igor Mischenko hanno coordinato l'operazione di rapimento. Baidala sarebbe una figura nota all’Fsb per aver già collaborato con l’Sbu e la direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. L’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk (una delle due entità del Donbass non riconosciute dalla comunità internazionale) lo sospetta di aver organizzato una serie di attacchi terroristici, incluso quello che ha provocato la morte dell’ex presidente della repubblica popolare, Aleksander Zakharchenko, nel 2018. Secondo l'Fsb, Baidala e Mischenko hanno incaricato due gruppi di criminali russi di organizzare il rapimento e hanno promesso loro un pagamento di 200 mila dollari. (Rum)