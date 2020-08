Russia: portavoce Navalnyj, "Aleksej è in coma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksej Navalnyj, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale russo di Omsk, è in coma e le sue condizioni sono gravi. Lo ha detto la portavoce del noto oppositore politico russo, Kira Yarmush, su Twitter. "Aleksej è ancora sotto ventilazione. È in coma in gravi condizioni. Non ci sono ancora risultati dei test", ha scritto Yarmush. In precedenza la portavoce ha riferito su Twitter che Navalnyj è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Omsk in seguito a un atterraggio d’emergenza di un aereo che stava rientrando da Tomsk a Mosca. Yarmush ha spiegato che durante il volo Navalnyj “si è sentito male”, un fatto che ha convinto il pilota del velivolo ad atterrare “con urgenza”. “Alekseij è stato avvelenato con una tossina”, ha scritto inoltre la portavoce, secondo cui prima di partire l’esponente politico russo non mostrava alcun sintomo. (Rum)