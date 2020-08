Usa-Iraq: Washington sostiene proposta per elezioni anticipate nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono la proposta del primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, per consentire ai cittadini del paese arabo a maggioranza sciita di andare alle elezioni anticipate nel 2021. E’ quanto emerge dall’incontro tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e Kadhimi a margine della seconda sessione del dialogo strategico Usa-Iraq. Secondo quanto riferisce Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato, il capo della diplomazia statunitense ha incoraggiato il premier e il governo iracheno “a proseguire gli sforzi per rispondere alle richieste del popolo iracheno di una nazione più equa e giusta”, esprimendo “sostegno alla proposta per andare alle elezioni anticipate il prossimo anno” e altresì ribadendo “l'urgente necessità di un accordo di bilancio con il governo regionale del Kurdistan”. Pompeo ha promesso sostegno dinanzi alle “enormi sfide economiche che deve affrontare l'Iraq alla luce della pandemia di Covid-19 e il calo dei prezzi del petrolio”. A tal proposito, il segretario di Stato ha posto l’accento sulla necessità che Baghdad vari “riforme economiche fondamentali” e “rafforzi i legami commerciali con gli Stati Uniti”. Spazio anche alle modalità con cui “gli Stati Uniti potrebbero continuare a fornire sostegno a lungo termine alle forze di sicurezza irachene e alle istituzioni di sicurezza civili, compresi gli sforzi guidati dall'Iraq sulle riforme del settore della sicurezza interna”. (Was)