Usa-Iraq: firmati “sostanziali accordi” nel settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq ha firmato “considerevoli accordi nel settore energetico” con alcune compagnie statunitensi a margine della seconda seconda sessione del dialogo strategico Usa-Iraq tenuta ieri a Washington. Secondo quanto riferisce il dipartimento di Stato Usa, le compagnie coinvolte sono General Electric, Honeywell Uop, Stellar Energy, Chevron e Baker Hughes. I dettagli degli accordi non stati ancora pubblicati, ma nella sessione sull'energia del dialogo strategico si è discusso in particolare degli “sforzi del governo iracheno per aumentare la produzione interna di elettricità e gas, ridurre lo spreco di gas flaring e attuare le riforme del mercato energetico”. Una riunione del Comitato di coordinamento congiunto per l'energia “si riunirà presto per discutere questi argomenti in modo più dettagliato”, prosegue la nota del dipartimento di Stato. Vale la pena ricordare che l’Iraq sta cercando di ridurre la sua dipendenza energetica dall’Iran, paese sotto sanzioni statunitensi. (Irb)