Mali: Farnesina esprime preoccupazione dell'Italia, si auspica rapido ritorno al dialogo

- L'Italia guarda con grande preoccupazione a quanto sta accadendo in Mali, con il sovvertimento violento dell'ordine costituzionale. L'Italia, si legge in una nota della Farnesina auspica un rapido ritorno al dialogo di tutte le forze rappresentative del Paese e riafferma il suo impegno per la pace, la stabilità, la tutela dello stato di diritto e la lotta al terrorismo in Mali e in tutta la regione del Sahel. L'Italia coopererà con i tutti i propri partner, a partire dagli alleati europei e dalle organizzazioni internazionali e regionali, per raggiungere al più presto una soluzione pacifica a beneficio dell'unità e della democrazia del Mali.(Res)