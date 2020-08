Germania: ministero Finanze, ritardi nell'esame segnalazioni transazioni sospette legate a Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità antiriciclaggio della dogana tedesca ha ricevuto dozzine di segnalazioni di transazioni sospette legate ai dirigenti di Wirecard, società di servizi finanziari recentemente fallita dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Nell'ultimo anno e mezzo, l’Unità finanziaria dell’intelligence (Fiu) ha ricevuto 36 segnalazioni di riciclaggio di denaro che coinvolgerebbero membri dei consigli di amministrazione e di vigilanza della società, stando a quanto emerge in una lettera di risposta del ministero delle Finanze, firmata dalla sottosegretaria Sarah Ryglewski, a una richiesta del parlamentare Danyal Bayaz, esponente dei verdi. Sinora era noto solo che la Fiu aveva identificato 97 segnalazioni di transazioni sospette correlate al gruppo. L'elevato numero di denunce di riciclaggio di denaro contro i massimi esponenti dell'azienda è stato menzionato per la prima volta nella lettera del ministero delle Finanze. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, negli ultimi anni, la Fiu è stata ripetutamente criticata per aver elaborato troppo lentamente le segnalazioni di transazioni sospette. L'unità doganale speciale non indaga autonomamente, ma vaglia le informazioni, le controlla e inoltra le relative segnalazioni alle autorità competenti, fra cui i magistrati che hanno il compito di dare il via all’azione penale. Anche per quanto riguarda le denunce di riciclaggio di denaro contro i vertici di Wirecard, a volte ci è voluto molto tempo per trasmetterle alle autorità, stando alla missiva di Ryglewski. (Geb)