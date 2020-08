Immigrazione: Oim e Unhcr, rivedere approccio stati a gestione soccorsi nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), e l'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr), esprimono profondo dolore per la tragica morte di almeno 45 migranti e rifugiati il 17 agosto, in quello che è il naufragio di maggiori proporzioni registrato al largo della costa libica quest'anno. E' quanto si legge in un comunicato diffuso oggi. Circa 37 sopravvissuti, provenienti principalmente da Senegal, Mali, Ciad e Ghana, sono stati soccorsi da pescatori locali e posti in stato di detenzione dopo lo sbarco. Questi hanno riferito al personale dell'Oim che altre 45 persone, compresi cinque minori, hanno perso la vita a causa dell'esplosione del motore dell'imbarcazione al largo della costa di Zuara. Le due organizzazioni rivolgono un appello affinché si riveda l'approccio degli stati alla gestione dei soccorsi nel Mediterraneo. È necessario, si legge, rafforzare con urgenza le attuali capacità di ricerca e soccorso volte a rispondere alle richieste di soccorso. Almeno 302 migranti e rifugiati hanno perso la vita lungo questa rotta finora nell'arco di quest'anno. Secondo i dati dell'Unhcr e del progetto Missing Migrants implementato dall'Oim, si stima che il numero attuale di decessi sia probabilmente più elevato di quello ufficiale.(Com)