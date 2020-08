Le forze armate di Cina e India dispiegano i loro caccia più avanzati lungo il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l’India hanno inviato nelle basi aeree più vicine al confine comune i loro caccia più avanzati. Lo scrive oggi “South China Morning Post”, quotidiano edito a Hong Kong, citando immagini satellitari che mostrano due caccia cinesi J-20 con tecnologia “stealth” recentemente comparsi alla base aerea di Hotan, nella regione occidentale dello Xinjiang. Si tratta dell’installazione militare cinese più vicina (circa 320 chilometri) alla regione Aksai Chin, oggetto di disputa con l’India. Nuova Delhi, da parte sua, ha dispiegato cinque nuovi caccia Rafale di produzione della francese Dassault a Ladakh, come riferito la scorsa settimana da “Hindustan Times”, secondo cui gli aerei svolgono voli notturni di esercitazione sulle montagne dell’Himachal Pradesh. Tali sviluppi mostrano come le tensioni lungo il confine siano ancora late, dopo lo scontro tra truppe avvenuto nella valle del Galwan lo scorso giugno.In settimana il governo cinese ha fatto sapere di aver preso atto del discorso pronunciato dal premier indiano, Narendra Modi, il 15 agosto, Giorno dell’Indipendenza dell’India, e ha ribadito la sua disponibilità alla collaborazione. “Abbiamo notato le osservazioni del primo ministro Modi. Essendo grandi paesi vicini ed emergenti, ciascuno con una popolazione superiore a un miliardo di persone, la crescita delle relazioni Cina-India non solo sarà vantaggiosa per i due paesi e popoli, ma aggiungerà stabilità ed energia positiva alla pace alla prosperità della regione e del mondo. Il rispetto e il sostegno reciproci tra la Cina e l’India sono la strada giusta e rispondono agli interessi a lungo termine di entrambi i paesi. La Cina continuerà a collaborare con l’India per rafforzare la fiducia politica reciproca, gestire adeguatamente le divergenze, rafforzare la cooperazione pratica e sostenere insieme il quadro delle relazioni bilaterali”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Zhao Lijian.Nel suo discorso del 15 agosto Modi ha reso omaggio a tutti i connazionali che si sono sacrificati per la patria e sostenuto che il movimento per l’indipendenza dell’India è stato di ispirazione in tutto il mondo per la lotta per la libertà e la sfida all’espansionismo. Il premier ha rilanciato la sua “Missione per un’India autosufficiente” per l’economia post coronavirus, ribadendo al tempo stesso il mantra “Il mondo intero è una famiglia” e rivendicando le politiche attuate dal suo governo. Modi ha fatto riferimento anche alle dispute di confine, dichiarando che di fronte alle minacce lungo la linea di controllo (Loc) col Pakistan o la linea di controllo effettiva (Lac) con la Cina i militari indiani “hanno dato la risposta adeguata”. “L’intero paese è pieno di fervore, guidato dalla convinzione e va avanti con incrollabile devozione per proteggere la sovranità dell’India. Il mondo ha visto cosa possono fare i nostri coraggiosi soldati nel Ladakh, cosa può fare il paese per difendere la propria determinazione”, ha affermato. “Che si tratti di terrorismo o di espansionismo, l’India lo sta combattendo valorosamente”, ha aggiunto.Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese in seguito a due gravi episodi di contrapposizione tra il 5 e il 6 maggio sul lago Pangong e il 9 maggio nel nord del Sikkim, due delle 23 “aree di disputa” lungo la linea di controllo. Il 6 giugno, in seguito a quegli episodi, si è tenuto il primo incontro di livello militare, con la delegazione indiana guidata da Harinder Singh e quella cinese da Liu Lin, ed è stato concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si sono scontrate proprio mentre avevano cominciato ad arretrare. Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi); l’Esercito indiano ha reso noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, mai ammesse ufficialmente invece da Pechino. Secondo l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), che si basa su fonti di intelligence statunitensi, i caduti cinesi potrebbero essere 35, ma il governo ha negato le sepolture e le cerimonie funebri per coprire le perdite.Il 17 giugno i ministri degli Esteri dei due paesi, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, hanno avuto un colloquio telefonico. Wang, secondo quanto riferito dal suo ministero, ha esortato l’India a cessare immediatamente le azioni “provocatorie” al confine, a indagare “accuratamente” sulle cause dello scontro e a punire severamente i responsabili. Secondo Wang, le truppe indiane hanno “sfacciatamente” violato le intese raggiunte dai leader dei due paesi. “Quando la situazione sul terreno nella Valle del Galwan si era già stabilizzata, (gli indiani) hanno provocato ancora una volta e persino attaccato violentemente ufficiali e soldati della parte cinese che erano in pro-cinto di negoziare”, ha accusato il capo della diplomazia di Pechino. Jaishankar, stando al comunicato del suo ministero, a sua volta, ha trasmesso all’omologo la protesta per la condotta cinese: “La parte cinese ha cercato di erigere una struttura nella Valle del Galwan sul nostro lato della Lac. Mentre ciò è diventato motivo di contrasto, la parte cinese ha intrapreso un’azione premeditata e pianificata che è stata direttamente responsabile della violenza e delle perdite che ne sono risultate. Ciò è stato il riflesso dell’intento di cambiare i fatti sul terreno in violazione di tutti i nostri accordi di non cambiare lo status quo”. Da allora tali posizioni sono state ripetute più volte dai due ministeri degli Esteri.Nel colloquio militare del 22 giugno è stata confermata l’intesa precedente mentre in quello del 30 giugno sono stati discussi i punti critici che ostacolano l’allentamento della tensione. Nel frattempo si è riunito anche, il 24 giugno, il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), per preparare il confronto diplomatico. Il 5 luglio, in una lunga videotelefonata, i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang, secondo quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno convenuto che è essenziale attenersi al consenso raggiunto dalla leadership per mantenere la pace e della tranquillità ed evitare che le divergenze si trasformino in dispute. Pertanto si sono trovati concordi sulla necessità di “garantire al più presto il completo disimpegno delle truppe” e allentare la tensione. Le parti, inoltre, dovrebbero attuare anche una graduale distensione in tutte le aree di confine, rispettare la Lac, non prendere iniziative unilaterali che alterino lo status quo e collaborare per prevenire incidenti.L’indomani, 6 luglio, è iniziato l’arretramento delle truppe, un processo che è andato avanti soprattutto in tre punti di frizione: punto di pattugliamento 14, 15 (Hot Springs) e 17a (Gogra), almeno in parte. Il 10 luglio si è nuovamente riunito il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine, confermando l’impegno all’attuazione degli accordi. Il 14 luglio, dopo il quarto incontro militare, il ministero della Difesa indiano ha emesso un breve comunicato in cui ha riferito che il disimpegno militare, secondo il consenso raggiunto dai rappresentanti speciali per i confini il 5 luglio, è un “processo è intricato e richiede una costante verifica”, portata avanti attraverso incontri militari e diplomatici.Il 24 luglio si è tenuta la 17ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine, la terza in un mese. La parte indiana, guidata dal sottosegretario aggiunto degli Esteri Naveen Srivastava, e quella cinese, dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine del ministero degli Esteri Hong Liang, hanno esaminato la situazione lungo la linea di controllo effettiva e il processo di disimpegno militare in corso. Le parti, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, hanno concordato che “un rapido e completo disimpegno delle truppe” e la distensione ai confini sono in linea con gli accordi e i protocolli bilaterali e che il ripristino della pace e della tranquillità sono essenziali per lo sviluppo delle relazioni. Le parti hanno richiamato, in particolare, l’intesa tra i rappresentanti speciali per i confini del 5 luglio.Gli ultimi colloqui militari si sono svolti il 2 agosto e il 7 agosto. Non ci sono comunicati ufficiali, ma stando a quanto trapelato sulla stampa indiana, nel quinto incontro l’India ha ribadito la sua richiesta di un completo disimpegno dalle rive del lago Pangong, dall’area di Gogra (punto di pattugliamento 17a) e dalle pianure di Depsang, ovvero il ritorno allo status quo di aprile, prima che si riaccendessero le frizioni. Il sesto incontro si sarebbe concentrato sulle pianure di Depsang. Secondo le indiscrezioni, da entrambi i lati ci sono 30 mila militari in prossimità della sezione del Ladakh orientale della Lac e la distensione è ancora lontana. Un punto critico è la presenza di truppe cinesi sul Finger 4, una delle otto scogliere del lago Pangong, mentre l’India, che rivendica quel territorio, ne chiede l’arretramento fino al Finger 8, distante circa quattro chilometri. (Res)