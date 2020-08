Uruguay: Lacalle Pou punta ad approfondire commercio con la Cina "con o senza Mercosur" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indirizzo che la nuova presidenza del Mercosur di Lacalle Pou punta ad imprimere al blocco regionale si situa in linea con le posizioni espresse anche dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, fautore inoltre di una riduzione sostanziale del sistema di Tariffe esterne comuni (Tac). Ma è condivisa anche dal presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, che pure ha chiesto un "rafforzamento della politica commerciale comune", "l'eliminazione delle barriere commerciali" ed il "consolidamento dell'Unione doganale". Fuori da queste posizioni, ma disposta comunque ad allinearsi in nome di un progetto comune, rimane l'Argentina, guidata dal peronista Alberto Fernandez. Fernandez in un primo momento aveva chiesto ai soci del Mercosur di mettere un freno agli accordi di libero scambio in corso, sostenendo che il suo paese, affetto già da una grave crisi finanziaria prima ancora del sopraggiungere della pandemia del coronavirus, ha bisogno di proteggere il tessuto produttivo nazionale e di rafforzarlo attraverso politiche di sostegno al mercato interno. (Abu)