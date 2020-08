Fase 3: Barrese (Intesa Sanpaolo), crescita economica deve passare attraverso sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base delle scelte di Intesa Sanpaolo c’è "la convinzione che la crescita economica del Paese debba e possa passare attraverso uno sviluppo sostenibile e inclusivo". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’incontro al Meeting di Rimini sul tema "Dopo il Covid. #Quelli che ripartono". "Attraverso un modello di sviluppo che costituisca un’opportunità di investimento ed occupazione anche e soprattutto per i giovani, andando nella direzione indicata anche da Mario Draghi nel messaggio lanciato proprio qui al Meeting - ha sottolineato Barrese -. Tutti siamo chiamati a canalizzare energie e risorse laddove possano dispiegare i loro impatti positivi in termini di creazione di lavoro e futuro. Talvolta ci si domanda quale sia la differenza tra finanza ed economia, per quanto ci riguarda non può esserci finanza, o almeno non certo una finanza virtuosa e responsabile, che non sia a sostegno dell’economia reale".(Rin)