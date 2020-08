Tunisia: presidente Saied su accordo Israele-Emirati, non interveniamo in scelte di altri stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione di protesta si è svolta davanti all’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Tunisi per protestare contro l’accordo sulla normalizzazione dei rapporti con Israele. Decine di manifestanti hanno calpestato l’immagine di una bandiera israeliana in strada e mostrato cartelli con la fotografia del principe Mohammed bin Zayed Al Nahyan, erede al trono degli Emirati Arabi Uniti, con sopra la croce barrata e l’orma di uno stivale sul volto. Alcune associazioni e organizzazioni tunisine hanno firmato un comunicato congiunto definendo l’accordo come “un sostegno all'occupazione, un incoraggiamento ai suoi crimini contro il popolo palestinese e un preludio all'annessione di più territori occupati". Le stesse associazioni (tra cui l'Associazione tunisina delle donne democratiche, la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani, l'Unione nazionale dei giornalisti tunisini e l'Organizzazione contro la tortura in Tunisia) chiedono al presidente della Repubblica, Kaies Saied, di chiarire la posizione ufficiale del paese in merito alla questione. (Tut)