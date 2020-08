Cile: questione mapuche, leader Celestino Cordova interrompe sciopero della fame (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimatum del leader mapuche aveva messo in allarme il governo di Sebastian Pinera. L'eventuale morte di Cordova avrebbe infatti aggravato il conflitto nella regione dell'Araucania già attraversata nelle ultime settimane da forti proteste della comunità indigena in sostegno al reclamo del loro leader. "Stiamo facendo e faremo tutto il necessario per proteggere la vita delle persone che sono in sciopero della fame", aveva affermato lo stesso presidente Sebastian Pinera in questo contesto. Il ministro della Giustizia, Hernan Larrain, aveva chiesto per parte sua ai leader della comunità di "proseguire con il dialogo" e si era detto disposto a "trovare soluzioni nell'ambito di competenza del governo". "Ci preoccupa la salute e la vita del machi Celestino Cordova come di tutti quelli che stanno facendo lo sciopero della fame", ha aggiunto. (segue) (Abu)