Usa: Facebook limita più di 10 mila pagine e gruppi legati a gruppi eversivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha eliminato o reso meno raggiungibili più di 10 mila gruppi, pagine e account Instagram associati alle teorie della cospirazione di QAnon, gruppi di milizie suprematiste bianche con sede negli Stati Uniti e organizzazioni che promuovono atti di violenza durante le proteste. Le mosse sono il risultato di un cambiamento nella politica della società verso movimenti radicali che non soddisfano i criteri per un divieto assoluto. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". Facebook permetterà ancora alle persone di pubblicare contenuti che sostengono questi movimenti, ma "limiterà la loro capacità di organizzarsi" sulla piattaforma rimuovendoli dagli algoritmi di raccomandazione, riducendo il loro posizionamento nei feed di notizie e nei risultati di ricerca, e proibendo loro di utilizzare funzionalità come la raccolta fondi e la pubblicità, ha detto l'azienda. Facebook rimuoverà anche le pagine, i gruppi e gli account che promuovono la violenza di piazza, e ha detto che studierà la terminologia e il simbolismo che i gruppi usano tipicamente per mascherare il loro intento. La decisione contro QAnon arriva un mese dopo che Twitter ha messo a tacere i contenuti e gli account dedicati all'infondata teoria della cospirazione, che è stata identificata dall'Fbi come una potenziale minaccia di terrorismo interno ed è stata collegata a numerosi tentativi eversivi. (Nys)