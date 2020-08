Usa: studio di "Nature", più pesce disponibile entro il 2015 grazie alla tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricerca della Università della California, a Santa Barbara, mostra come i miglioramenti nell'acquacoltura e nella pesca sostenibile potrebbero aumentare significativamente la produzione di cibo dal mare entro la metà del secolo. Lo riporta il sito "Axios". Si prevede infatti che la domanda globale di cibo e in particolare di proteine aumenterà di pari passo con la crescita della popolazione umana. Con poche nuove terre disponibili da mettere a frutto in modo sostenibile per l'agricoltura, secondo lo studio la migliore scommessa potrebbe essere quella degli oceani - a patto di riuscire a gestire meglio questa risorsa. In un articolo pubblicato sulla rivista "Nature", i ricercatori guidati da Christopher Costello sostengono che le giuste politiche si potrebbe aumentare la produzione globale annuale di cibo dal mare fino a 44 milioni di tonnellate entro il 2050. Ciò rappresenterebbe un quarto dell'aumento di tutta la carne necessaria per nutrire un numero previsto di 9,8 miliardi di persone entro la metà del secolo. Lo studio afferma che, se da un lato i frutti di mare potrebbero effettivamente crollare se "non riusciamo ad attuare politiche di maricoltura corrette", dall'altro le tendenze di miglioramento della tecnologia della pesca potrebbero aiutare l'uomo a produrre "sostanzialmente più cibo di oggi" e farlo in modo più sostenibile. Ciò richiederà una diversificazione della dieta a base di pesce d'allevamento, verso fonti sostenibili come insetti, alghe e microbi.(Nys)