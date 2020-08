Uruguay: Lacalle Pou punta ad approfondire commercio con la Cina "con o senza Mercosur" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realismo nelle relazioni commerciali tra i paesi membri, spinta alla chiusura dei negoziati di libero scambio già avviati via libera a nuovi accordi con Stati Uniti ma anche con Cina. Questo l'ambizioso programma con il quale Lacalle Pou ha inaugurato il 2 luglio scorso la sua presidenza pro-tempore del blocco regionale. "I membri del Mercosur devono essere realisti ed essere onesti nelle relazioni tra di loro. L'Uruguay scommette sul Mercosur reale, non quello di carta, quello che dimostra alla gente che il commercio dentro la regione aumenta", ha detto Lacalle Pou nel corso del suo discorso di presentazione al vertice dei capi di Stato del blocco. Il nuovo presidente pro-tempore ha quindi espresso la volontà di sancire gli accordi con l'Unione Europea e l'Associazione europea di libero scambio (Efta), concludere i negoziati su accordi di libero scambio già avviati (Canada, Corea del Sud, India, Singapore e Libano) e di andare anche oltre. "Il Mercosur deve approfittare e deve concludere quello che ha iniziato, non esiste peggior segnale che non concludere processi che durano da tanti anni", ha detto Lacalle Pou. (segue) (Abu)