Mali: Macron, impegnati per la sicurezza della regione

- Prima reazione ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron sulle a commento dell'arresto del presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita ieri. "Siamo estremamente attenti alla sicurezza dei nostri cittadini in Mali. Ho chiesto questa mattina al Consiglio di difesa di fare tutto in questa direzione", ha scritto Macron su Twitter. "La Francia e l'Unione Europea stanno lavorando al fianco della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e dell'Unione Africana per trovare una soluzione alla crisi del Mali. Pace, stabilità e democrazia sono le nostre priorità. La Francia e i suoi partner sono impegnati in Mali e nella regione per la sicurezza delle popolazioni saheliane e su richiesta degli Stati saheliani", ha aggiunto. (Res)