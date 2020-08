Coronavirus: New Jersey, per il governatore non è ancora una "storia di successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha messo in guardia dal definire il suo stato una "storia di successo sul Covid", durante un'intervista col sito "Axios". Il New Jersey, un tempo un focolaio del nuovo coronavirus, sta richiedendo quarantene per alcuni viaggiatori che entrano nello Stato. Il numero di casi di coronavirus, di ricoveri e di decessi è diminuito drasticamente da giugno. "Devo ammonire che abbiamo fatto un enorme progresso, ma il bilancio è pesante, oltre 14 mila morti confermati", ha detto Murphy, del Partito democratico. "Stiamo significativamente meglio di prima, ma questa cosa è insidiosa. E ce ne stiamo occupando ancora ogni singolo giorno".(Nys)