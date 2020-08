Lazio: raddoppiati fondi bando centrale acquisti per progetti culturali di comuni e associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raddoppiate le risorse per il bando della centrale acquisti della Regione Lazio per la concessione di contributi ai sensi del regolamento regionale n. 19 del 17 luglio 2018 per eventi in programma dal 1 giugno al 31 ottobre 2020. Lo rende noto, in un comunicato, la Regione Lazio. "Le risorse finanziarie - aggiunge - saranno destinate all’attuazione degli interventi per la promozione e la valorizzazione delle iniziative di interesse regionale così suddivise: 1 milione per i comuni e 1 milione per le associazioni e le istituzioni private. Le risorse aggiuntive sono state stanziate per rispondere alla grande partecipazione di enti pubblici e privati (467 e 205 sono le istanze presentate rispettivamente dalle associazioni e dai comuni) e andranno a finanziare: per i comuni tutti i 94 progetti ammissibili sui 205 totali e per le associazioni 77 progetti su 467 con l'obiettivo di reperire ulteriori risorse per sostenere, anche in questo caso, tutti i progetti ammissibili che complessivamente sono 135". (Com)