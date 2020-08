Hong Kong: Washington notifica sospensione di tre accordi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di stato statunitense ha notificato a Hong Kong la sospensione di tre accordi bilaterali a seguito dell’imposizione alla regione amministrativa speciale da parte della Cina della legge sulla sicurezza nazionale. Gli accordi, si legge in una nota ufficiale, coprono la consegna di fuggitivi, il trasferimento di detenuti e l’esenzione reciproca dalle tasse per gli introiti derivati da operazioni navali internazionali. “Queste misure evidenziano la nostra profonda preoccupazione per la decisione di Pechino di imporre la legge sulla sicurezza nazionale, che ha soppresso le libertà del popolo di Hong Kong”, ha dichiarato il portavoce Morgan Ortagus. (Nys)