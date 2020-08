Scuola: Cts, preoccupazioni presidi non hanno motivo di esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va chiarito anche che le preoccupazioni dei dirigenti scolastici per eventuali responsabilità non hanno motivo di esistere in base a quanto previsto dalla Legge 40 del 5 giugno 2020. Ad essi e a tutto il personale scolastico, docente e non, va anticipatamente il ringraziamento per quanto faranno con la consueta passione e professionalità per la ripresa della scuola". Lo chairisce il Comitato tecnico scientifico al termine della riunione in vista della riapertura delle scuole il 14 settembre. "Questo grande sforzo, con investimento di ingenti risorse economiche, e l’impegno di tutti gli interlocutori istituzionali - aggiunge -, fornisce chiara evidenza di quanta attenzione si stia dedicando alla problematica della riapertura in sicurezza delle attività didattiche frontali nel Paese". (Rin)