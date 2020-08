Uruguay: Lacalle Pou punta ad approfondire commercio con la Cina "con o senza Mercosur" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lacalle Pou ritiene che il suo paese sia "nella miglior posizione" per approfittare dell'attuale contesto puntando a consolidarsi come "esportatore di qualità" e di "nicchia" nel settore agricolo e dell'allevamento. Il presidente ha fatto inoltre riferimento al fatto che le esportazioni soffrono un eccesso di dazi. "L'Uruguay paga dazi per oltre 300 milioni di dollari all'anno, è su quel fronte che dobbiamo agire" ha detto. "Per questo le nostre relazioni saranno con tutti, non puntiamo ad essere più o meno vicini alla Cina piuttosto che agli Stati Uniti, non agiamo in base a un criterio ideologico", ha aggiunto. Il capo di Stato uruguaiano ha quindi toccato anche la questione dell'accordo di libero scambio Ue-Mercosur. "Il Mercosur deve definire se è disposto a portare a termine l'accordo con l'Unione Europea, in questo momento diversi attori da entrambe le parti stanno assumendo posizioni poco chiare", ha detto. (segue) (Abu)