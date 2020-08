Fase 3: Barrese (Intesa Sanpaolo), rafforzato impegno a favore Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Piano d’Impresa 2018-2021 abbiamo posto tra gli obiettivi quello di diventare la prima Banca d’impatto al mondo, per questo abbiamo dato vita a un Fondo d’impatto che consente l’erogazione di credito ad alcune categorie di esclusi dell’economia, grazie all’esperienza di successo di Banca Prossima, oggi incorporata nel Gruppo nella Direzione Impact". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’incontro al Meeting di Rimini sul tema “Dopo il Covid. #Quelli che ripartono”. "Il Gruppo ha inoltre recentemente rafforzato il proprio impegno a favore delle piccole e medie imprese con una nuova soluzione per il credito denominata Sustainability Loan - ha aggiunto -. Grazie a un plafond di 2 miliardi di euro il Gruppo sostiene le pmi che intendono effettuare investimenti innovativi in base ai criteri Esg (Environmental, social, governance) in coerenza con il Piano della Commissione europea per una crescita sostenibile".(Rin)