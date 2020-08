Tunisia: presidente Saied su accordo Israele-Emirati, non interveniamo in scelte di altri stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto l’ambasciatore palestinese nel paese, Hael El Fahoum. Al centro del colloquio, riferisce un comunicato della presidenza, l’accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Israele. Saied ha dichiarato che la Tunisia non interviene nelle scelte di altri paesi e rispetta la volontà degli altri stati, senza fare dichiarazioni per denunciare questa o quella posizione. Il diplomatico palestinese, per parte sua, ha ringraziato per il sostegno della Tunisia alla causa del suo popolo, sottolineando che l’assenza di una reazione immediata all’accordo da parte del capo dello stato tunisino è stata fortemente criticata. (segue) (Tut)