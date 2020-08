Mali: giunta militare invita cittadini a tornare al lavoro, atti vandalici saranno puniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), la giunta militare che ha preso il potere in Mali dopo la destituzione del presidente Ibrahim Boubacar Keita, ha invitato oggi i cittadini maliani a "svolgere liberamente la loro occupazione" e a "riprendere le loro attività in modo sereno", chiedendo anche la fine degli atti vandalici, il giorno dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Keita e il suo governo. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio a Bamako, il portavoce del Cnsp, Ismael Wagué, ha tenuto a garantire che verranno prese misure adeguate per proteggere la proprietà delle persone dopo che ieri sono stati saccheggiati negozi ed edifici pubblici. Il portavoce del comitato ha avvertito gli autori di questi atti e ha aggiunto che qualsiasi militare sorpreso a saccheggiare sarà severamente punito. Infine, sui presunti quattro feriti nelle che sarebbero stati ricoverati all'ospedale "Gabriel Touré" di Bamako, Wagué ha parlato di "zero morti e zero feriti". Nel frattempo il colonnello Assimi Goita ha assunto il comando della giunta mentre il colonnello Malick Diaw - da molti considerata la mente del goloe - sarà il suo vice. (segue) (Res)