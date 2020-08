Mali: giunta militare invita cittadini a tornare al lavoro, atti vandalici saranno puniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il presidente estromesso era apparso alla televisione di Stato per annunciare le sue dimissioni dall'incarico e lo scioglimento del parlamento. Parlando con una mascherina alla bocca e rivolgendosi ai cittadini e ai militari maliani di tutti i ranghi, Keita ha affermato di aver lavorato sin dalla sua elezione nel 2013 per ricostruire il Paese e “dare corpo e vita” all'esercito maliano. Riferendosi poi alle manifestazioni che da diversi mesi scuotono il Paese e che hanno provocato diverse vittime, il capo dello Stato deposto ha affermato: “Se oggi alcuni elementi delle nostre forze armate hanno deciso di intervenire, ho davvero scelta? Mi sottometto, poiché non voglio che venga versato sangue affinché io resti al potere. Per questo, ringraziando il popolo maliano per il sostegno dimostrato in questi lunghi anni, vi annuncio la mia decisione di lasciare le mie funzioni, tutte le mie funzioni, da questo momento, e con tutte le conseguenze legali: lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e quello del governo”, ha detto Keita. Secondo quanto riferiscono fonti di stampa, Keita e il primo ministro Boubou Cissé sono stati condotti in un campo militare che al momento resta ignoto. (Res)