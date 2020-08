Usa: portavoce Trump non dice se il presidente accetterà il risultato delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, non ha voluto dire se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accetterà i risultati delle elezioni di novembre se non sarà dichiarato vincitore. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". McEnany è stato interrogato due volte sui commenti di Trump all'inizio di questa settimana, in cui ha affermato che l'unico modo in cui avrebbe perso a novembre è se le elezioni fossero state "truccate". Non ha risposto direttamente in nessuna delle due occasioni. "Il presidente crede di aver fatto un grande lavoro per la gente, e questo si vedrà a novembre", ha detto la portavoce a un giornalista, aggiungendo che Trump "crede che la frode elettorale sia reale", in particolare con il voto via posta. Gli esperti hanno detto che ci sono scarse prove di frodi significative associate al voto per corrispondenza. "Vuole un'elezione equa, e vuole fiducia nei risultati delle elezioni", ha aggiunto McEnany. "Il presidente sta dicendo che se non vince queste elezioni - ha chiesto un altro giornalista - non accetterà i risultati a meno che non vinca?" "Il presidente ha sempre detto che vedrà cosa succederà e prenderà una decisione all'indomani. È la stessa cosa che ha detto nelle ultime elezioni", ha detto McEnany. (Nys)