Uruguay: Lacalle Pou punta ad approfondire commercio con la Cina "con o senza Mercosur" (4)

- Il rappresentante dell'Uruguay aveva definito inoltre come "un falso dilemma" quello se privilegiare relazioni commerciali con Stati Uniti o Cina. "I paesi che hanno avuto successo nel loro sviluppo hanno relazioni con entrambi, e questa è la vocazione dell'Uruguay, vicino agli Stati Uniti, e vicino alla Cina". "Mesi addietro in una riunione con il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, abbiamo proposto la possibilità di un accordo di libero scambio, una proposta per la quale non abbiamo ancora ricevuto risposta", ha ricordato Lacalle Pou. "D'altra parte dobbiamo tornare a promuovere il dialogo con la Cina", ha aggiunto, sottolineando che Pechino "ha manifestato in più occasioni ed in maniera formale la volontà di approfondire le relazioni con il Mercosur". Il presidente uruguaiano ha quindi invitato a non sottovalutare il ruolo della regione come fornitore di alimenti: "non bisogna confondere alimenti con materie prime, il settore agricolo oggi ha un enorme componente di investimento e sviluppo". (segue) (Abu)