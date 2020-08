Coronavirus: Zingaretti, con test e tamponi lottiamo per sicurezza nostra comunità e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook scrive: "Lottiamo per la sicurezza della nostra comunità e di tutta l'Italia. Anche ad agosto abbiamo iniziato subito e voglio ringraziare la squadra della sanità del Lazio e tutti gli operatori per l'incredibile sforzo di questi giorni sui test e i tamponi. Nei drive in e negli aeroporti il 53 per cento dei test fatti ai viaggiatori proviene da altre regioni o Paesi esteri. Il 47 per cento è relativo a residenti nel Lazio, il 30 per cento è relativo a residenti in altre regioni, il 23 per cento è relativo a Paesi esteri". "Domani - conclude - iniziamo l’operazione 'Scuola sicura' con i test volontari al personale scolastico. Quella dei test e tamponi è un’altra prova per rafforzare la sicurezza di tutte e tutti, in prima fila al servizio dell'Italia". (Rer)