Il meteo di domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 20 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4489m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Prevista afa. Nel resto della regione un campo anticiclonico garantisce una giornata stabile e soleggiata, salvo qualche annuvolamento sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni. Clima tipicamente estivo con afa in nuovo aumento e valori massimi intorno 32-33 gradi in pianura. Venti in prevalenza deboli. Mare Ligure quasi calmo o poco mosso. (Rpi)