Ecuador: ministro Difesa, pescherecci cinesi hanno commesso reati al largo delle Galapagos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Ecuador, Oswaldo Jarrin, e il comandante della Marina militare, Darwin Jarrin, hanno segnalato che da giugno, mese in cui è stato rilevato l'avvicinamento di flotte di pescherecci stranieri al largo delle isole Galapagos, a ridosso della Zona economica esclusiva dell'Ecuador, sono state contate almeno 325 imbarcazioni. Secondo quanto reso noto in una conferenza stampa, di queste, 274 battevano bandiera cinese. Durante questo periodo, il ministro Jarrin ha riferito che 149 navi hanno commesso una serie di irregolarità, tra cui spegnere i dispositivi di localizzazione satellitare. Per questo motivo, Jarrín ha affermato di aver già notificato "queste irregolarità alle autorità diplomatiche in modo che a loro volta trasferiscano le informazioni alle agenzie internazionali". (segue) (Mec)