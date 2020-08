Ecuador: ministro Difesa, pescherecci cinesi hanno commesso reati al largo delle Galapagos (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 agosto il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Luis Gallegos, ha dichiarato che il governo della Cina ha accettato che le autorità ecuadoriane sorveglino i pescherecci della flotta di Pechino impegnati in attività a ridosso delle acque territoriali dell'arcipelago delle isole Galapagos. La decisione fa parte di un più ampio accordo raggiunto a livello diplomatico tra i due paesi dopo che il governo dell'Ecuador aveva protestato per l'attività di pesca di alcuni pescherecci cinesi al largo delle isole Galapagos. "La Cina ha detto di comprendere e rispettare le preoccupazioni ecuadoriane e ha riconosciuto le Isole Galapagos come riserva naturale importante per l'Ecuador e per l'intera umanità", ha affermato Gallegos in una pubblicazione sul suo profilo Twitter. (segue) (Mec)