Cile: questione mapuche, leader Celestino Cordova interrompe sciopero della fame

- Il leader della comunità indigena mapuche del Cile, il "machi" Celestino Cordova, ha annunciato di aver sospeso lo sciopero della fame che aveva avviato da oltre 100 giorni come protesta per le condizioni di detenzione sue e della popolazione indigena nelle carceri del paese. L'annuncio del "machi" è stato fatto dopo che il governo del Cile ha reso noto di aver accolto alcune delle condizioni richieste da Cordova per interrompere la protesta. Il ministero della Giustizia ha concesso al leader mapuche la possibilità di scontare il resto della pena a 18 anni di prigione in un centro penitenziario di Educazione e Lavoro. Da questa struttura Cordova potrà godere di un'uscita di 30 ore al suo luogo di appartenenza spirituale ("rewe"). Attraverso un documento in otto punti il governo si impegna inoltre a non procedere con misure disciplinari nei confronti dei carcerati che hanno aderito alla protesta, a creare unità speciali per la popolazione carceraria mapuche e ad approfondire il processo di "dialogo interculturale" a livello penitenziario garantendo l'accesso ad assistenza medica e spirituale. (segue) (Abu)