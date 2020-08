Cile: questione mapuche, leader Celestino Cordova interrompe sciopero della fame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "machi" Celestino Cordova aveva minacciato nei giorni scorsi di intensificare lo sciopero della fame se il governo non avesse accolto entro 24 ore la richiesta di arresti domiciliari per sé e per tutti i "prigionieri politici" del suo "popolo". L'ultimatum del "machi", condannato nel 2014 a 18 anni di prigione per la morte di due persone in occasione di un incendio considerato doloso, seguiva la decisione presa dalla Corte suprema di non accogliere il ricorso in cui chiedeva di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari. Già in un messaggio precedente Cordova si era dichiarato disposto a un "sacrificio definitivo" e aveva chiesto "di non eseguire un'autopsia sul mio corpo dopo la mia morte". "Spero solo che si continui a chiedere in tutti i modi allo Stato cileno di restituire il nostro territorio ancestrale Mapuche e il debito storico con tutti i popoli originari", proseguiva il messaggio. (segue) (Abu)