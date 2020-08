Libia: ex ministro marocchino Aujar presidente commissione inchiesta Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione d’inchiesta indipendente dell’Onu sulla Libia sarà presieduta dall’ex ministro e diplomatico marocchino Mohamed Aujar. Lo ha reso noto attraverso un comunicato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti dell’uomo (Unhcr). La missione, che comprende oltre a Aujar, Tracy Robinson e Chaloka Beyani, è stata istituita dal Consiglio per i diritti umani il 22 giugno 2020 per documentare le presunte violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di tutte le parti in Libia dal 2016, precisa il comunicato. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, ha rilevato in questo contesto il deterioramento della situazione della sicurezza in Libia e l’assenza di un sistema giudiziario funzionante, sottolineando l’importanza del lavoro del gruppo di esperti indipendenti per documentare gli abusi e le violazioni dei diritti umani. “Questo organo di esperti fungerà da meccanismo essenziale per combattere efficacemente l’impunità generalizzata per le violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi e può anche servire come mezzo per prevenire ulteriori violazioni e contribuire alla pace e alla stabilità nel paese”, ha dichiarato Bachelet. Le esecuzioni sommarie, la tortura e i maltrattamenti, la violenza sessista, compresa la violenza sessuale legata ai conflitti, i rapimenti, le sparizioni forzate, nonché l’incitamento alla violenza sui social network continuano ad essere perpetrati in un clima di totale impunità in Libia. (Lit)