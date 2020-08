Coronavirus: Usa, oltre 172 mila morti su oltre 5,5 milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti continua a imperversare la pandemia di Covid-19. Si contano almeno 172.564 morti su su 5.512.166 contagiati, secondo i numeri forniti dall'Università Johns Hopkins e riportati dall'emittente "Cnn". La Florida mercoledì ha superato i 10 mila morti per Covid-19, quasi sei mesi dall'identificazione del primo caso nello Stato. I morti nelle ultime 24 ore sono 174, portando il totale nello Stato da quando la pandemia è iniziata a 10.067. Anche California, New York, Texas e New Jersey i decessi per Covid-19 hanno raggiunto le cinque cifre. Il Covid-19 è attualmente la terza causa di morte negli Stati Uniti, dietro solo alle malattie cardiache e al cancro, otto mesi dopo che il primo caso di coronavirus è stato confermato nel paese. Nel mondo si contano oltre 783 mila morti su 22,2 milioni di contagi. (Nys)