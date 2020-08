Usa: i Democratici stanno costruendo una coalizione più ampia del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex capo sondaggista di Joe Biden, John Anzalone, il candidato alla presidenza dei Democratici è pronto a costruire una coalizione più ampia di quella che anche Barack Obama ha gestito nelle sue campagne elettorali, migliorando tra gli elettori che negli ultimi anni hanno favorito i candidati repubblicani. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Anzalone ha dichiarato durante un'intervista di mercoledì in un evento sponsorizzato dall'American Petroleum Institute che Biden sta beneficiando di un presidente in carica che ha gestito male il coronavirus. Anzalone ha indicato i sondaggi pubblici che mostrano Biden in testa tra gli elettori indipendenti, tra quelli con un'istruzione universitaria, tra i suburbani e persino tra gli anziani. "Sono quattro gruppi che non solo sono stati conquistati da Trump, ma che sono stati conquistati anche dal [il candidato del Gop 2012 Mitt] Romney, e la gente lo dimentica. Barack Obama non ha vinto quei quattro gruppi nella sua rielezione del 2012. Così la coalizione di Biden si è allargata", ha detto Anzalone. "Sta anche restringendo i margini all'interno di quelle che sono tradizionalmente le basi repubblicane, e questo è un candidato forte". (Nys)