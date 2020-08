Usa: l'ex deputato repubblicano Charlie Dent annuncia il suo appoggio per Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputato repubblicano Charlie Dent ha annunciato oggi il suo sostegno al candidato democratico alla presidenza Joe Biden. Dent, che diventa così l'ultimo esponente del Partito repubblicano ad appoggiare Biden alla Casa Bianca, ha riconosciuto di avere dei disaccordi politici con l'ex vice presidente, ma lo ha definito un'alternativa al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definito "una minaccia per lo stato di diritto e la democrazia funzionale". "Biden è fondamentalmente un uomo onesto e rispettabile che rispetta la tradizione americana, sostiene lo stato di diritto, abbraccia gli amici e gli alleati dell'America e ripristinerà una certa parvenza di normalità nel funzionamento del governo", ha scritto Dent in un op-ed pubblicato dall'emittente "Cnn". "Questo è tutto ciò che voglio - e non chiedo troppo a un presidente. Biden svolgerà questi compiti con rispetto e dignità", ha scritto l'ex legislatore della Pennsylvania, che ha anche rifiutato di sostenere Trump nel 2016. "In fin dei conti, non si tratta di destra o sinistra". Non si tratta di ideologia... Per me si tratta di giusto o sbagliato, stabilità contro instabilità, sicurezza contro insicurezza, normale contro anormale", ha aggiunto Dent. (Nys)