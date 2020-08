Kosovo: Haziri (Ldk), Serbia vuole ottenere territori in cambio del riconoscimento di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo senza ottenere qualcosa in cambio. Lo ha affermato il vice leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) e sindaco di Gjilan, Lutfi Haziri, nel corso di un dibattito televisivo. "Non possiamo fare questa offerta, ma ci penseranno i mediatori internazionali a farla", ha detto Haziri. L'esponente dell'Ldk sostiene che il Kosovo non abbia altri problemi con la Serbia ad eccezione dei confini. Haziri crede ancora che uno scambio territoriale possa essere la soluzione al problema. "Il Kosovo con i confini del 17 febbraio non è abbastanza per alcuni albanesi", ha detto, aggiungendo che non vuole "che gli albanesi che vivono a Preshevo, Bujanovac e Medvedja restino sotto la Serbia". "Voglio che queste terre vengano restituite al Kosovo", ha aggiunto. Alla domanda su cosa darebbe il Kosovo in cambio, Haziri ha detto: "Leposavic e 17 villaggi serbi". (segue) (Kop)