Serbia: presidente Vucic e vicepremier Dacic a colloquio su prossimi incontri sul Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri, Ivica Dacic. Secondo quanto riporta un post sul profilo Instagram "Il futuro della Serbia", il colloquio odierno era incentrato sui prossimi incontri programmati a Washington e a Bruxelles e che conteranno la presenza delle autorità di Belgrado e di Pristina. In precedenza il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato che prenderà parte ai colloqui con i rappresentanti di Pristina annunciati per il 2 settembre a Washington dall'inviato speciale Usa per il dialogo, Richard Grenell. "La Serbia non è nella posizione di poter rifiutare dei colloqui. Parteciperemo e gli argomenti saranno relativi al settore economico. Questo è importante per noi, questi sono buoni argomenti", ha detto Vucic ospite dell'emittente "Tv Pink". (segue) (Seb)