Scuola: Cts, riapertura il 14 settembre priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre rappresenta una priorità assoluta per il Paese". E' questo uno dei punti principali della riunione di oggi del Comitato tecnico-scientifico sulla riapertura delle scuole. "Per il raggiungimento di questo obiettivo - spiega una nota - stanno lavorando, in maniera continuativa, sinergica e coordinata sia i ministeri ad essa particolarmente interessati (Istruzione e Salute), sia il commissario straordinario per l’emergenza, sia il Comitato tecnico-scientifico, che oggi si sono riuniti in un apposito incontro in vista della ripresa. Al centro della riunione il parere del Cts del 12 agosto che resta confermato".(Rin)