Banche: Barrese (Intesa Sanpaolo), motore per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al centro dell’impegno del nostro Gruppo c’è la volontà di costituire un motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro Paese. La collaborazione con il Meeting è per noi una preziosa occasione per fare il punto sull’impegno profuso in ambito sociale, giovanile, culturale, di supporto dell’economia circolare e dell’innovazione". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’incontro al Meeting di Rimini sul tema “Dopo il Covid. #Quelli che ripartono”. "A tale proposito - ha aggiunto Barrese - un plauso va agli organizzatori che sono riusciti a programmare un’edizione nuova e originale dell’evento, adatta alle esigenze pratiche e sociali del momento".(Rin)