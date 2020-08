Fase 3: Barrese (Intesa Sanpaolo), al fianco di imprese e famiglie per rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sempre Intesa Sanpaolo si impegna in filantropia, cultura, accesso al credito. Tanto più in questa fase di rilancio per l’economia e fin dai primi giorni dell’emergenza Covid, il Gruppo è stato al fianco del Paese". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’incontro al Meeting di Rimini sul tema “Dopo il Covid. #Quelli che ripartono”. Barrese ha sottolineato che Intesa Sanpaolo ha mobilitato "le proprie risorse economiche e la sua solidità finanziaria, con donazioni alla sanità italiana e sostegno alle famiglie, tutelando il tessuto imprenditoriale, difendendo il Made in Italy e offrendo risorse economiche in tempi brevi con uno sforzo operativo notevole".(Rin)