Piemonte: moto contro auto, centauro trasportato in ospedale in codice giallo

- Ancora un incidente che coinvolge un motociclista. È il terzo da stamattina in Piemonte. Ma fortunatamente questa volta lo scontro non è stato fatale per il centauro che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L'impatto con un'auto è avvenuto nella provinciale di San Giorgio Canavese intorno alle 17: una Kawasaki si è scontrata con una Ford Fiesta. Il colpo ha sbalzato dal mezzo finendo sull'asfalto. Ora si trova al CTO e non sarebbe in pericolo di vita. (Rpi)