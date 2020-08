Cile: questione mapuche, leader Celestino Cordova interrompe sciopero della fame (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente allo sciopero della fame dei leader mapuche in carcere, nelle ultime settimane si sono intensificate le occupazioni di sedi istituzionali e gli scontri tra rappresentanti della comunità originaria (comuneros) e la polizia in tutta la regione dell'Araucania. I dirigenti indigeni minacciano un'ulteriore escalation di violenza. Gli ultimi incidenti sono avvenuti nella città di Curacautin, 600 chilometri al sud della capitale Santiago. Secondo il comunero Aucan Huilcamán, intervistato dal portale "Nodal", "non ci sono indizi di dialogo possibile con il governo e questa nuova tappa inaugurata in Araucania, dove è riapparso anche l'odio razziale, potrebbe sfociare in un'escalation incontrollabile di violenza". All'inizio del mese, nel corso dell'operazione di sgombero delle occupazioni dei municipi da parte della polizia, hanno fatto la loro comparsa anche gruppi civili anti-mapuche che avrebbero attaccato gli occupanti nell'indifferenza delle forze dell'ordine. (segue) (Abu)