Usa-Libano: il sottosegretario Hale, niente più soldi per la ricostruzione senza riforme

- Niente più soldi per una leadership libanese che si arricchisce e disprezza la volontà popolare, ha detto oggi il sottosegretario di Stato Usa, David Hale, dicendo che il Libano ha toccato il "fondo" con la sua esplosione del 4 agosto e deve ora attuare profonde riforme. Lo riporta il sito "The National". I commenti di Hale arrivano una settimana dopo aver visitato il Libano in seguito all'esplosione che ha ucciso più di 172 persone, ferito oltre 6 mila, lasciato 300 mila senza tetto e distrutto varie zone di Beirut, aggravando una profonda crisi finanziaria. "Loro (il popolo libanese) vedono i governanti che usano il sistema per arricchirsi e per ignorare le richieste popolari", ha detto Hale. "Quell'epoca è finita. Non ci sono più soldi per questo. Hanno toccato il fondo e prima o poi, credo, la leadership capirà che è tempo di cambiare. E se così non fosse, sono convinto che il pubblico aumenterà la pressione su di loro", ha aggiunto Hale in una conference call in cui ha stilato una lunga lista di cambiamenti politici necessari, tra cui la realizzazione di riforme fiscali ed economiche, la fine della corruzione endemica, il miglioramento della trasparenza, la lotta contro un sistema elettrico inadeguato e la verifica della banca centrale.(Nys)